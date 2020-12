A dos años de gobierno, nada que celebrar, afirma líder del PRD

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, dijo que a dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay nada que se pueda festejar, al contrario, han empeorado los problemas con los que se encontró esta administración, pues no se ha cumplido lo que se prometió y ahí están los hechos contrastables.

Zambrano Grijalva recalcó que estamos ante un gobierno fracasado que no es progresista, sino conservador y más neoliberalista que los anteriores, "un gobierno que lejos de ser progresista y de izquierda, es esencialmente conservador y más neoliberal que los gobiernos que lo antecedieron".

El líder izquierdista dijo que por segundo año consecutivo el presupuesto público no se identifica con una mentalidad progresista, democrática y con los ideales fundamentales de una izquierda que busca el beneficio de la mayoría de la gente.

Al contario, ha mantenido los recortes presupuestales, rescindiendo los ingresos de estados y municipios afectándolos de manera significativa, además de desaparecer programas sociales de gobiernos anteriores que afectaron a las familias, principalmente a las mujeres con la desaparición de las guarderías y la violencia de género.

Además, agregó que existe una recesión económica que va a llevar a situarnos en alrededor de un menos 10% en el crecimiento, la pérdida de ingresos ha ido al alza, la quiebra de empresas y la pobreza misma aumentará en 16 millones de personas que fluctúan en ese rango.

"Estamos ante una situación en la que el Estado de Derecho ha sido violentado y ha generado una desconfianza de los inversionistas para poder inyectarle recursos a la economía en nuestro país, toda la idea de que primero los pobres, ha quedado en mera frase, en demagogia, y lo estamos viendo con los números trágicos que nos da el Coneval", resaltó Zambrano Grijalva.

También, dijo que a lo anterior debe sumarse a la larga lista lo que tiene que ver con asuntos como el incremento de los índices delictivos y la capacidad para combatir la corrupción. Además del recorte de recursos para las universidades, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

En materia de salud, Zambrano Grijalva recalcó que no existen presupuestos requeridos para enfrentar la escases de medicamentos en perjuicio de los enfermos de cáncer, de sida, artritis, y deficiencias renales, entre otras. Además de no tomar medidas efectivas que permitan la reducción de los muertos por Covid-19.

El líder perredista afirmó que el discurso del presidente es falso y demagógico, contrario a lo que sostuvo cuando estuvo en la oposición, al ver que puede perder la mayoría en las elecciones del 2021, utiliza al poder de la presidencia para favorecer a Morena, socavando a la oposición política, la prensa y las voces críticas del país.

"López Obrador está erosionando a las instituciones democráticas encargadas de organizar los comicios como es el INE, reduciéndolo en su capacidad presupuestal y diciendo que son incapaces de organizar elecciones imparciales para luego echarles la culpa de la pérdida de esa mayoría", enfatizó Zambrano Grijalva.

Para finalizar, el líder del Sol Azteca afirmó que contrario a cualquier ideario o postulado de la izquierda democrática, hoy más que nunca se ha dado un incremento en la militarización en el país, no solo en materia de seguridad, sino en quehaceres sociales, económicos y políticos.