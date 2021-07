A dos meses del colapso de la Línea 12 del Metro, donde perdieron la vida 26 personas y 100 resultaron lesionadas, Florencia Serranía renunció a la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y en su lugar llegó Guillermo Calderón, extitular de Servicios de Transportes Eléctricos; el empresario Carlos Slim informó que asumirá la rehabilitación del tramo elevado donde ocurrió el accidente; víctimas han anunciado que acudirán a instancias internacionales para buscar justicia y la Fiscalía General de Justicia capitalina aún trabaja en el peritaje.

De igual forma, la Secretaría de Movilidad habilitó una nueva ruta del Metrobús, de Tláhuac a Coyuya, para dar una alternativa a los miles de usuarios afectados por la suspensión total de la Línea 12 del Dorada. Con las tres rutas emergentes, incluida RTP; se movilizan a 200 mil personas cada día.

Se va Serranía

El 28 de junio, Florencia Serranía dejó la dirección del STC Metro y en su lugar llegó Guillermo Calderón, lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exdirector del Metrobús aseguró que el Metro no está en crisis, opera en contingencia, pero con seguridad en los traslados y en el caso de la Línea 12, si bien la rehabilitación le toca conducir los trabajos a la Secretaría de Obras, adelantó que prevé que esté lista en 12 meses y que opere en condiciones de seguridad.

La mandataria capitalina precisó que Serranía asesorará, por fuera, al Metro en lo que se requiera y detalló que no hay investigación abierta ni en Contraloría ni la FGJ contra ella por el tema de Línea 12 ya que el dictamen de DNV es con respecto a las fallas estructurales.

Rehabilitación y Slim

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Comité encargado de la planeación de la rehabilitación de la Línea 12 le presentó avances en la solución del reforzamiento estructural del tramo elevado que es de acero y la próxima semana se estarán reuniendo con el equipo técnico del empresario Carlos Slim.

"Todavía están revisando una parte del túnel y también algunas características técnicas de la vía", dijo.

Expuso que todavía no tienen un cálculo del costo económico para la rehabilitación, pues solo han estado hablando de las soluciones técnicas.

El pasado 16 de junio, la empresa DNV dio a conocer los hallazgos preliminares en la Fase 1 del peritaje que realizó tras el colapso de dicha Línea, donde plantea que, de forma preliminar, el incidente fue provocado por una falla estructural, identificando soldaduras no concluidas o mal ejecutadas.

El empresario Carlos Slim, dueño de CICSA que fue una de las empresas que formó parte del consorcio constructor de la Línea 12, se reunió en dos ocasiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y una con la jefa de gobierno, lo cual derivó en que asumirá el costo de la rehabilitación del tramo elevado.

Sin embargo, sostuvo que la Línea Dorada no tuvo fallas de origen ni estructurales.

Sheinbaum aseguró que el vocero sobre los avances en los acuerdos que asuma Slim será el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo Federal empeñó su palabra que la Línea Dorada operara en un año.

EL UNIVERSAL publicó que, en lo que va de tres sexenios, se han erogado poco más de 40 mil millones de pesos en construcción, rehabilitación, mantenimiento y arrendamiento de trenes.

Investigación y víctimas del colapso en la Línea 12

A dos meses del colapso en la Línea 12, las investigaciones continúan por parte de las fiscalía capitalina, en tanto, víctimas han optado por la interposición de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque la fiscalía capitalina no ha dado avances de las investigaciones que ellos iniciaron tras los hechos del pasado 3 de mayo, se sabe que un equipo especializado de agentes de la Policía de Investigación, analizaría los planos del traza elevado de la Línea 12, así como contratos y supervisión de obras.

Los restos del tramo elevado colapsado fueron enviados a los talleres del STC y las muestras de concreto a laboratorios, de los cuales aún no se conocen los resultados.

La fiscalía capitalina también dio a conocer que todos los indicios se encontraban con la debida cadena de custodia para su análisis donde participan especialistas en puentes, seguridad estructural, ingeniería y arquitectura.

Otros expertos de la FGJ llevaron a cabo la extracción de 60 muestras llamadas también "corazones de concreto", así como elementos metálicos en el tramo colapsado, mismos que se trasladaron a los talleres de la estación Tláhuac, de la Linea 12, para su investigación con la respectiva Cadena de custodia.

Por estos hechos, al menos siete familias víctimas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Gobierno de la Ciudad de México y empresas que participaron en la construcción del viaducto, toda vez que no se ha cumplido con la reparación del daño.

La queja será interpuesta en los próximos días por el representante legal de las familias -en la que se incluye la del niño Brando, único niño fallecido tras los hechos del 3 de mayo-, Teófilo Benítez Granados.

En conferencia de prensa el jueves pasado, el litigante explicó que el documento será interpuesto contra el Gobierno capitalino y las empresas que participaron en la construcción del tramo elevado, ya que la reparación del daño ha sido inexistente para las víctimas.

Benítez Granados dijo que han visto "trabas" en los procesos legales que han interpuesto ante las autoridades capitalinas, como actos de investigación en específico que han sido negados, por lo que tomaron la decisión de recurrir a instancias internacionales.