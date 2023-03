A Edmundo Jacobo "le faltó carácter, debió resistir", critica Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Tras advertir que la renuncia de Edmundo Jacobo Molina al Instituto Nacional Electoral (INE) afectará el funcionamiento del organismo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que al secretario ejecutivo le faltó carácter para aguantar los embates y la presión social.

"Yo creo que debió haber resistido, si ya había ganado el amparo y ya había sido reinstalado jurisdiccionalmente. A veces es difícil enfrentar los embates de la realidad, pero el carácter lo es todo, y yo, desde mi punto de vista, creo que debió resistir. Por su experiencia y por su capacidad debió enfrentar los embates exteriores y lograr que en el órgano electoral continuara ejerciendo sus funciones en materia de organización de elecciones federales y locales", señaló.

"Yo tengo una opinión positiva de él como servidor público. No voy a hacer leña del árbol caído, no estoy acostumbrado a eso", aclaró.

Sin embargo, subrayó que todos los actos de los funcionarios públicos tienen un costo político. "Algunos lo resistimos, otros no lo aguantan".

Monreal Ávila dijo que las circunstancias en la vida a veces son difíciles. "Los embates son cotidianos en esta función pública, la adversidad también es cotidiana, los golpes bajos, la guerra sucia. Hay quienes resistimos todo, pero hay quienes no tienen carácter y prefieren no continuar en la polémica social. Yo tengo una buena opinión de él, como técnico, y, para mí, debió de haber resistido", insistió.

El senador morenista subrayó que la salida de Edmundo Jacobo Molina "por supuesto" que afecta la operación del INE. "Claro que afecta, porque se concluye una etapa y se interrumpe todo el proceso de organización que él tenía, la dirección. Por supuesto que el cambio tiene que afectar y obviamente tiene, con rapidez el sustituto, que generar las condiciones para poder organizar, de momento las elecciones del Estado de México y de Coahuila, y al corto y mediano plazo la del 24", puntualizó.