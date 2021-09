"A Jorge Dilan le gustaba la escuela, quería saber más"

El triciclo rojo de Jorge Dilan, de cinco años, permaneció junto a su féretro blanco al que acudieron sus compañeros del Jardín de Niños Alejandro Fleming para despedirlo, tras vivir la angustia de que su amigo había quedado atrapado bajo las piedras, donde murió junto con su madre Paola y su hermanita Mía.

"Dilan está bajo las piedras", repitieron por días sus compañeros de clase del tercer año de preescolar. A su corta edad sintieron alivio por el rescate de su cuerpo y hoy viven el duelo de perder a su amigo, comentó la profesora Angélica Estrada.

Jorge Dilan "era un niño alegre, que le gustaba participar, ir a la escuela, llegaba muy feliz, siempre preguntaba para saber más, llevaba dos semanas en clases presenciales, era un alumno constante gracias al apoyo de su madre", añadió.

Familiares y amigos acudieron a despedir a Jorge Dilan y su mamá Paola, luego de que fueron rescatados tras permanecer 11 días debajo de las rocas que se desprendieron del cerro del Chiquihuite y aplastaron su casa ubicada en la calle Alacrán frente a El Calvario, en lo alto de la colonia Lázaro Cárdenas.

"Espero con ansias el día que diosito me lleve y poder abrazarnos los cuatro fuertemente", dijo Jorge Armando en la despedida de su esposa e hijo que se realizó en un discreto velorio en una casa de la calle Club Legión Humboldt, en la segunda sección de Lázaro Cárdenas.

Se registró un desencuentro entre Gabriela, madre de Paola, y Jorge Armando, porque la joven habría manifestado su deseo de ser incinerada, pero la decisión del esposo es sepultarla en el mismo panteón que a sus hijos, en Sierra de Guadalupe.

Los ataúdes, uno pequeño blanco y el otro de madera café, estuvieron rodeados de flores. La familia colocó fotografías de Paola y de sus dos hijos.

Partieron la roca para sacarlos. La tarde del 21 de septiembre a las 18:58 horas, luego de una intensa granizada, ingenieros de ICA iniciaron la demolición de la roca de más de 120 toneladas bajo la cual estaban los cuerpos de Paola y Jorge Dilan.

"El que no arriesga no gana", afirmó uno de los ingenieros y, pese a que estaba a punto de anochecer y acababa de caer una tormenta, ingresó a la zona del derrumbe un martillo hidráulico operado con una retroexcavadora que por 18 minutos perforó la pesada roca hasta partirla en dos.

Rescatistas de Protección Civil estatal, de Tlalnepantla y del SUEM se arrastraron hacia el hoyo donde estaban los cuerpos y cerca de las 20:45 horas ubicaron a Paola y a Jorge Dilan, quienes serán sepultados este jueves en el Panteón Civil Lázaro Cárdenas, donde se reunirán con la niña Mía.

"Espero estar con ellos para volvernos a abrazar los cuatro", afirmó Jorge Armando.