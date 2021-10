A la buena, les ganaré candidatura a Ebrard y a Sheinbaum, dice Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum les ganará la candidatura a la Presidencia de la República por ese partido, e insistió en que debe existir unidad porque si hay fisura hay riesgo de perder en el 2024.

En entrevista en Morelia, luego de asistir a la toma de protesta del nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se refirió a la disputa interna en Morena de cara al 2024 y apuntó "los más adelantados, sin que sean los únicos, son Claudia, Marcelo y un servidor. Pero les voy a ganar a la buena".

Destacó que, sin rodeos, es un asunto de carácter político, de definición política y "he dicho que voy a participar en el proceso interno". "Voy a ganarles a la buena adentro de Morena, voy a ser candidato y después Presidente de la República, porque estoy preparado para eso".

Consideró normal las alianzas electorales que preparan PAN, PRD y PRI, ya que si Morena camina junto, en unidad, si Morena no se fractura, si Morena no se divide, Morena va a repetir el triunfo en la Presidencia de la República.

"No nos preocupa ningún opositor, ni tampoco el que se constituya un bloque opositor, porque tenemos capacidad y talento para enfrentarlo y para ganar".

Cuestionado sobre si existen fisuras actualmente en Morena, dijo que en este momento no. "Si hay reglas claras, si no hay exclusión, si no hay imposición, si hay apertura, no tiene por qué perder Morena".