A Melissa "se la llevaron los policías"; su madre la busca en León

La niña Dulce Melissa Mendoza Ramírez, de 12 años de edad, se encuentra desaparecida desde la noche del 16 de octubre pasado cuando elementos de la Policía Municipal de León se la llevaron en una patrulla al ir a la tienda con una vecina, en la colonia Cumbres de la Gloria de esta ciudad.

Su madre, Reina Ramírez, colocó la imagen de Melissa en esferas de cartón que ella misma diseñó; algunas las puso en el árbol navideño, y otras las lleva consigo para mostrarlas en las calles. En las esferas resalta el rostro de la menor. "Desapareció el pasado 16 de octubre cuando una mujer fue a buscarla a la colonia Cumbres de la Gloria para ir a la tienda y a la fecha no ha regresado".

Esa noche llevaba su hermano de seis años, al ver que no regresaba su mamá salió a buscarla y observó que una señora llevaba a su hijo menor de la mano; corrió hacia ella y le preguntó por la niña. La señora contestó que la Policía se la había llevado detenida con otra mujer y que al niño lo habían dejado en la calle, comentó Reina López durante las acciones de búsqueda por la plaza principal.

Reina le preguntó a la señora por qué llevaba agarrado de la mano a su hijo y también sobre el paradero de Dulce, a lo que contestó que la Policía había detenido a su hija junto con su amiga.

Enseguida se comunicó a la delegación Poniente de la Policía conocida como Cepol, en donde, dijo, le respondieron que aún no llegaba la patrulla con las personas detenidas. Luego por la mañana en una llamada telefónica le confirmaron que Melissa sí se encontraba en ese lugar, por lo que acudió a la sede de seguridad por ella y al llegar le informaron que ya no estaba. "¿Cómo la dejaron salir sola (de Cepol), si es una menor de edad?, tiene doce años", señaló. La madre aseguró que su hija no traía ningún cuchillo.

Presuntamente un juez civil impuso un arresto de 12 horas a Melissa, de las 1:19 horas a las 1:47 de la tarde del 17 de octubre de 2021, luego habría salido de la base policial. Reina denunció ante el Ministerio Público la desaparición de su hija, por lo que el 19 de octubre la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Amber.