"A mucha honra, soy Beatriz Gutiérrez de López Obrador"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Durante el 193 Aniversario Luctuoso Doña Josefa Ortiz de Domínguez "La Corregidora", la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller dijo que la pueden llamar por su nombre y "de López Obrador", ya que, señaló, es una servidora de la nación sencilla que se encuentra apoyando a su esposo el, presidente de México con grandes responsabilidades para transformar este país.

"A mucha honra pueden decir que yo soy Beatriz Gutiérrez de López Obrador, a mucha honra; si me dicen solo por mi nombre, también, porque ese es el que me pusieron mis padres. Soy, para ustedes, como lo han escuchado –a lo mejor algunos ni lo escucharon–, soy una servidora de la Nación de la forma más simple y sencilla que he podido hacerlo y, si es posible que lo pueda seguir haciendo, para servir a mi país desde donde me toca: desde mi casa, apoyando comprometidamente a mi esposo con unas grandes responsabilidades para transformar este país", comentó.

Antes, dijo que mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez hoy pueden estar otras mujeres que no tienen cargo ni ninguna representación, "tampoco la pretendemos, pero que estamos dignamente participando en la nueva República Democrática y de Derecho por la que hemos soñado desde el Siglo XIX".

En ese sentido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coincido con Beatriz Gutiérrez Müller en que, llevar el nombre de una pareja que uno tiene el enorme placer o gratitud de representar, es muy importante.

No obstante, aclaró que también es importante llevar el nombre propio, "así que, Doña Josefa Ortiz Téllez-Girón, independentista, que pasó a la historia como 'La Corregidora', por ser esposa del Corregidor, Miguel Domínguez".

"Mujeres como ella, nos animan, nos dan valentía, nos recuerdan a todas las niñas, a todas las jóvenes que la lucha por la Justicia y la Dignidad del Pueblo de México pasa por el reconocimiento de ser mujeres y luchar por nuestros Derechos, pero sin olvidar, jamás, que la Soberanía del Pueblo de México, su Independencia y la Justicia son parte esencial y sustantiva de esta lucha".

Al evento que se llevó en Paseo de la Reforma asistieron la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Marcela Fuente Castillo; la magistrada Adriana Canales Pérez en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México magistrado Rafael Guerra Álvarez; la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos; la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; la secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gómez Saracíbar.