A partir de enero de 2023, AMLO supervisará cada 15 días el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "hay que aplicarnos", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a partir de enero de 2023 supervisará cada 15 días los avances del Tren Maya, pues reiteró su promesa de que en diciembre del próximo año el proyecto ferroviario ya esté funcionando.

Actualmente, cada tres semanas, el Mandatario federal viaja al sureste mexicano para supervisar personalmente la magna obra.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que realizará estas visitas para resolver problemas que se presentan el proyecto ferroviario.

"Sí, es una gran obra y hay que aplicarnos. Por eso estoy visitando con todo el equipo de supervisión cada tres semanas la península de Yucatán, que es Tabasco, es Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo; Tabasco y Chiapas no pertenecen a la península de Yucatán, pero forman parte de todo el circuido que se está trabajando.

"Y a partir de enero voy a ir cada 15 días a la obra porque hace falta, hay que ir resolviendo problemas: hay veces que no hay camiones de volteo, no alcanzan, hay veces que ya hace falta la fuerza de trabajo, la mano de obra (...) Entonces, sí vamos a terminar en diciembre, pero antes ya van a estar los trenes funcionando en algunos tramos, pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo, los mil 550 kilómetros".

Reconoce que el proyecto ferroviario presenta problemas

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció que el proyecto ferroviario presenta problemas con el balastro que lleva la vía y la contratación de transporte.

"Ahora que viene la inflación, subió el precio de la palma de aceite y los transportistas deciden trabajar más en el transporte de la palma que en el Tren Maya, porque es más el precio, y hay que resolver.

"Luego, está un tema complicado que es el balasto, la piedra, roca, que lleva la vía, estamos hablando de millones de pies cúbicos, que no hay en todo el sureste, solo se encuentra esa piedra en los Tuxtla (...) Entonces, imagínense el traslado de esa piedra por barco, por carretera, cuidar que en el transporte del balasto no se dañen las carreteras y, si se dañan, repararlas cuando termine la obra, tenemos que reparar todos los caminos, todas las carreteras", indicó.