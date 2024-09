¿A qué hora y dónde ver los partidos de este viernes en Liga MX?

Después de la pausa por la Fecha FIFA de septiembre, regresa la actividad al balompié mexicano.

Este viernes se disputarán cinco partidos, de los cuales dos se transmitirán por televisión abierta.

Uno de los compromisos que más genera expectativa es el de Pumas, ya que los auriazules celebran setenta años de historia. Los universitarios visitarán a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

A continuación, los horarios y canales de transmisión para ver la Liga MX.

Horarios y canales de transmisión para ver la Jornada 7 del Apertura 2024 (en tiempo del centro de México)

Viernes, 13 de septiembre

Puebla vs Querétaro | 18:00 | ViX Premium y Azteca 7.

Atlas vs Pachuca | 19:00 | ViX Premium.

FC Juárez vs Mazatlán FC | 20:00 | ViX Premium.

Tigres vs Atlético de San Luis | 20:05 | Azteca 7.

Necaxa vs Pumas | 21:00 | ViX Premium.