"A todas y a todos nos juzga el pueblo", reitera Sheinbaum

Luego que el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, justificó su viaje a Japón, y acusó a la oposición y medios de comunicación de un "linchamiento político", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entrará en debate, pero que su posicionamiento es que el poder se debe ejercer con sencillez y humildad.

"No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción. Mi convicción es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo", comentó.

Durante la conferencia matutina de este 6 de agosto en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo señaló que cualquiera que esté en el poder sea la Presidenta de la República, diputado, senador, algún otro cargo debe comportarse de la misma manera.

"[...] los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación. A todas y a todos, incluso no solo a los de Morena o los de los partidos aliados. A todas y a todos. Y a nosotros no nos juzga uno solo, son millones, el pueblo de México", señaló la mandataria.

"¿No sería una incongruencia, Presidenta, hablar de humildad (cuando viajan)?", se le preguntó.

"No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre. Y esa ha sido siempre mi actuación. Siempre. Aquí lo más importante es, yo les digo a mi equipo, nosotros somos ciudadanos con el cargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos. Y debemos de actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa, hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad. Siempre va a ser mi posición. Y a nosotros, ¿quién nos juzga? El pueblo. Nadie más.

Sheinbaum aclaró que ella tiene buena relación con Andrés Manuel López Beltrán, incluso "hasta con adversarios, tengo buena relación. Tengo buena relación con todos y todas. Este no es un asunto personal".