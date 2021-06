A un año del atentado nos sentimos muy bien: García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dijo que a un año del atentado en su contra por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su ánimo se encuentra bien así como el de la policía capitalina, pero que no dependen de esto para seguir desarticulando a grupos criminales con presencia en la ciudad.

"Nos sentimos muy bien, digo nos sentimos porque somos un equipo, trabajamos muy juntos; es un equipo muy unido y la verdad es que la policía no puede depender de un estado de ánimo; nosotros tenemos un deber y sabemos lo que tenemos que hacer", mencionó.

Sobre las investigaciones realizadas tras el atentado, García Harfuch dijo que hasta el momento hay 25 personas detenidas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado más de 80 cuentas de personas implicadas en los hechos del 26 de julio de 2020.

Al término de la inauguración de la Escuela de Box en la Zona Norte, ubicada en la calle Andador 669, entre 604-A y 606, en la colonia Narciso Bassols, alcaldía Gustavo A. Madero, García Harfuch señaló que el combate a los grupos organizados no es una lucha contra las drogas, sino contra la violencia pues la corporación se está concentrando en las zonas en donde se ha registrado algún homicidio.

Señaló que continúan trabajando para bajar los índices delictivos y refirió que este mes de junio podría catalogarse como el mes más bajo en materia de homicidios dolosos en la Ciudad de México.

Añadió que continuará la lucha para debilitar a los grupos organizados.

"Trabajamos todos los días para una contención y desintegración de células delictivas, así ha sido nuestro compromiso, informar con absoluta transparencia, por eso nosotros nunca hemos dicho que no hay presencia, hemos dicho que hay ciertos grupos que no están establecidos, otros que tienen presencia, otros que tienen operación, pero para la Secretaría, es indiferente, porque nosotros tenemos que actuar todos los días", dijo.