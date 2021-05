A un mes del incendio, refinería de Minatitlán ya reinició operación

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que a un mes del incendio que se registró en la refinería de Minatitlán, Veracruz, reinició operaciones, y ya está produciendo gasolinas, lo que calificó como "algo excepcional".

En un video difundido en sus redes sociales, al continuar su gira privada de fin de semana, el titular del Ejecutivo federal destacó que gracias a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus sistemas de seguridad, se controló el incendio.

El mandatario federal destacó la labor de Deckar Israel Hernández Soto, trabajador de la refinería -cuya fotografía cerrando una de las válvulas se volvió viral- quien, pese a que se quemó las manos, evitó "una desgracia mayor".

"Estoy en Minatitlán, en esta refinería hace un mes, exactamente el día 8 de abril, hubo un incendio, se quemó un tanque que estaba en ese sitio, ya no hay nada, era un tanque como los otros. Protección Civil, el sistema de seguridad de Pemex, los trabajadores, los técnicos, apagaron el incendio, lo controlaron evitando que se extendiera y que se incendiaran todos los tanques, que iba a ser una desgracia mayor", dijo el presidente.

"Y hubo un trabajador al que le rindo homenaje que se quemó los manos, pero fue él que cerró las válvulas con mucha pasión y con mucho valor del bueno, y se evitó una desgracia mayor. Y ahora los trabajadores, los técnicos de esta refinería ya han echado a andar de nuevo las plantas, ya están produciendo gasolinas en un mes, esto es excepcional".

El presidente López Obrador señaló que el gobierno federal está rehabilitando y modernizando todas las refinerías del país para rescatar a Pemex, y reiteró que el petróleo no es del gobierno ni del Estado, sino del pueblo mexicano.

"Por eso estamos aquí vamos a rehabilitar, modernizar todas las refinerías, vamos a seguir rescatando a Pemex. Yo he dicho muchas veces, y lo repito, el petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado. El petróleo es de la nación, es del pueblo de México", agregó.