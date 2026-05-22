Abandonan en Olinalá 6 cuerpos desmembrados

Chilpancingo, Gro.- La comunidad de Teticic, en el municipio de Olinalá, es el nuevo epicentro de la violencia en la región de la Montaña. Este jueves, en la entrada principal fue dejada una camioneta tipo estaquitas, con seis cadáveres desmembrados.

Desde la noche del miércoles, los pobladores de Teticic y de la comunidad vecina, Tecorrales, alertaron a través de las redes sociales que un grupo armado había entrado a su pueblo. Denunciaron que los armados se metieron a varias viviendas, mientras que otras las atacaron a tiros y con drones. También denunciaron que se estaban llevando a algunos de sus pobladores.

En la madrugada el terror de materializó: en el camino principal de la comunidad fue dejada una camioneta de redilas con seis cadáveres de hombres desmembrados y decapitados.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la región de la Montaña también opera la organización criminal Los Ardillos, que en las últimas semanas ha estado en el ojo público por su incursión a pueblos nahuas de Chilapa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La irrupción de este grupo —o tal vez otro, porque no se sabe ante el silencio profundo de las autoridades— no es la primera. El 1 de abril entró a Teticic, fueron a una vivienda y asesinaron a tiros a dos hombres. Eran las 10 de la noche.

Un día antes, el 31 de marzo, tres hombres, el abuelo y dos de sus nietos, fueron privados de la libertad. Luego, el 30, cerca de ahí, en la carretera Olinalá-Cualac, dejaron esparcidos siete cadáveres desmembrados a plena luz del día. Eran 10 bolsas de plástico y costales llenos de restos humanos.

El 1 de mayo pasado, en esa misma carretera fue hallado otro cadáver desmembrado.