Caso Blanca Vázquez: cuerpo hallado tras desaparición en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes 18 se reportó la desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, tras acudir a una clínica de belleza para realizarse un procedimiento estético en el centro "Detox", ubicado en el estado de Puebla.

La mujer habría asistido a la clínica "Detox", ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista, a realizarse un tratamiento estético de abdomen, sin embargo, no volvió a ser vista por sus familiares. Aunado a ello, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación.

Este jueves, su cuerpo fue encontrado en una barranca en el municipio de Atltzayanca en el estado de Tlaxcala. En imágenes captadas por cámaras de seguridad se puede ver a personal de la clínica subiendo un bulto a un vehículo, un Mini Cooper rojo.

Testimonios y evidencias en el caso Blanca Vázquez

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De acuerdo con el testimonio de su pareja, el personal de la clínica le habría pedido que fuera a comprar una faja postoperatoria y otros artículos médicos para la intervención. No obstante, al regresar encontró el inmueble cerrado y sin rastro del personal.

Otro caso parecido ocurrió al sur de Bogotá en Colombia, cuando Yulixa Consuelo Toloza de 52 años despareció el pasado 13 de mayo, luego de someterse a una lipólisis láser en la clínica clandestina Beauty Láser M.L., ubicada en el barrio de Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

El tratamiento estuvo manejado por Eduardo David Ramos, un barbero de origen venezolano que no contaba con título médico. La mujer iba acompañada por una amiga, quien encontró el establecimiento cerrado y vacío luego de salir para buscar pertenencias personales de Yulixa.

Algunos videos en redes muestran a Yulixa después del procedimiento estético, donde se le puede ver con signos de debilidad, desorientación y dificultad para permanecer de pie, resultado de los sedantes y que le provocaría una embolia pulmonar, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal.

Riesgos y consecuencias de clínicas clandestinas en México y Colombia

Otro video de las cámaras de seguridad muestra a varios hombres subiendo a Yulixa a un vehículo en estado inconsciente. Tras varios días de búsqueda, Yuliza fue localizada sin vida el 19 de mayo en una carretera del municipio de Apulo en el departamento de Cundinamarca.

Los cinco implicados en su muerte ya fueron detenidos por autoridades colombianas, entre ellos Eduardo David Ramos, María Fernanda Delgado y su pareja, Edinson José Torres, quienes manejaban el centro de belleza y actualmente enfrentan complicaciones con su extradición desde Venezuela.

Estas clínicas suelen ofrecer tratamientos de medicina estética no invasivos y procedimientos corporales. Esto incluye sueroterapia, liposucción exprés, lipoescultura, aplicación de bótox, rellenos faciales con ácido hialurónico, además de tratamientos con células madre y ADN de salmón.

Las autoridades sanitarias e instituciones médicas suelen alertar a menudo sobre este tipo de clínicas, pues además de que podrían operar sin certificaciones oficiales, los centros carecen de quirófanos equipados para emergencias, equipos de reanimación y protocolos adecuados.

Finalmente, ambos casos han abierto en plataformas digitales un debate sobre la operación de clínicas de belleza clandestinas en México y América Latina, que siguen operando sin permisos sanitarios ni supervisión médica certificada, cobrando la vida de decenas de mujeres.