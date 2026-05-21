Cristiano Ronaldo lidera a Al-Nassr y gana título de liga en Arabia Saudita

RIYADH (AP) — Cristiano Ronaldo por fin ganó un gran trofeo con Al-Nassr.

La estrella portuguesa de 41 años anotó dos veces en una victoria por 4-1 sobre Damac para ayudar a Al-Nassr a asegurar el título de la Saudi Pro League el jueves. Es el primer gran trofeo del equipo desde que Ronaldo se incorporó hace más de tres años.

Cristiano Ronaldo asegura título Saudi Pro League para Al-Nassr

Ronaldo levantó el trofeo apenas dos días después de ser incluido en la convocatoria de Portugal para la Copa del Mundo, lo que supondría una sexta participación récord en el torneo.

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La victoria aseguró el primer puesto para Al-Nassr, con dos puntos de ventaja sobre su rival de ciudad Al-Hilal, que terminó segundo pese a completar la temporada de 34 partidos invicto.

Detalles del partido y goles decisivos

Ronaldo marcó sus goles 27 y 28 de liga de la temporada en la segunda mitad, después de que Sadio Mané y Kingsley Coman anotaran a ambos lados del descanso para poner a Al-Nassr en control.

Al-Nassr ganaba 2-1 cuando Ronaldo devolvió a su equipo una ventaja de dos goles poco después de la hora de juego, al colocar con efecto un tiro libre desde el costado izquierdo entre varios jugadores y hacia la red.

Añadió el segundo a ocho minutos del final, con una definición alta desde corta distancia para sentenciar el resultado mientras comenzaban las celebraciones. Visiblemente emocionado, el ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro fue sustituido entre una ovación de pie cuando faltaban tres minutos.

Es el 11º título de liga de Al-Nassr y el primero desde 2019.