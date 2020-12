Abarrotan centro de Monterrey pese a la pandemia

En la víspera del segundo cierre de comercios en fin de semana decretado por las autoridades de Salud de Nuevo León, ayer miles de personas salieron al centro de la ciudad para comprar frutas, verduras y otros productos en mercados populares como cualquier día normal, causando concentraciones.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL fue común ver personas cargando paquetes con envoltura de motivos navideños, pues afirmaron que tienen que hacer sus compras con anticipación para no andar "a las carreras" buscando regalos para sus seres queridos en Navidad.

Las zonas donde se observaron las mayores concentraciones de personas fue en las calles donde están asentados cientos de puestos semifijos, cuyos comerciantes ofrecen las más diversas mercancías a las clases populares que suelen acudir a ellos, porque obtienen mejores precios que en los comercios establecidos.

Fue común ver familias completas con bebés en carriolas, tiendas en las que no se guardó la sana distancia y muchas personas sin cubrebocas o usándolo de manera incorrecta, al llevarlo sobre la garganta o con la nariz descubierta.

Asimismo, hubo familias completas en el mercado popular conocido como Mesón Estrella y calles aledañas del centro de Monterrey, donde se ofrecen frutas, verduras, carne, abarrotes, lácteos y toda una variedad de productos básicos para el hogar, debido a que sábado y domingo permanecerán cerrados.

A diferencia del viernes de la semana pasada, cuando los supermercados registraron enormes filas al abrir y al cerrar, en esta ocasión el flujo de personas fue ligeramente superior al de cualquier otro día, pues ya no los tomó por sorpresa la decisión del gobierno de Nuevo León.

Empleados de las llamadas supertiendas coincidieron en que sus patrones sí les están pagando los días que los establecimientos están cerrados al público, ya que ellos continúan acudiendo a trabajar dentro de las sucursales, etiquetando mercancía o acomodándola en los anaqueles, entre otras labores.

Más estrictos

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, advirtió que hoy serán más estrictos y van a suspender actividades de los "puesteros", a diferencia del fin de semana pasado, cuando los llamados comerciantes informales se mantuvieron operando y provocaron que miles de habitantes de la zona metropolitana se volcaran a las calles.

De la O Cavazos señaló que corresponde a los municipios regular la operación de este sector, por lo cual pidió a los alcaldes a que suspendan la actividad de los puesteros, ya que, si bien la economía es importante, es más importante cuidar la vida, porque muchas personas podrían fallecer si no se respetan las medidas de restricción sanitaria.

Sin embargo, los comerciantes con puestos sobre las banquetas en la avenida Padre Mier, advirtieron que sin importar las amenazas del sector Salud o del municipio, ellos irán a vender y si es necesario tendrán su mercancía dentro de sus automóviles, pues tienen que llevar de comer a sus familias.

Comerciantes ambulantes entrevistados afirmaron que las autoridades de Comercio de Monterrey pretenden cobrarles 3 mil pesos por vender en la vía pública durante la temporada Navideña, siendo que la temporada anterior la cuota fue de 450 pesos.