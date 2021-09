Abdala, la vacuna cubana en proceso de ser aprobada en México

En la lucha por contener la propagación del Covid-19, desde que comenzó la pandemia, los científicos de alrededor del mundo trabajaron y continúan en la búsqueda de proponer, cada vez más, inmunógenos que protejan a la población. En el caso de Latinoamérica, Cuba lleva la delantera, pues los ensayos clínicos de su vacuna Abdala son los más avanzados, al convertirse en la primera región de esta área geográfica que desarrolla y fabrica su propio inoculo.

El desarrollo de la vacuna cubana ha alcanzado una fiabilidad alta, pues ya son varias las agencias que regulan medicamentos que han emitido una opinión favorable.

A finales de julio, integrantes de la OPS y OMS visitaron el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), de Cuba, para conocer los avances de la vacuna antiCovid Abdala, proveniente de la región, la cual ha demostrado resultados prometedores.

Las dos candidatas vacunales Soberana 02 y Soberana Plus también demostraron altos índices de eficacia. En ese momento, el arribo del equipo de la Oficina de la OPS / OMS, a la Habana, tuvo como objetivo precalificar a los inmunógenos.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) favoreció las propiedades de este biológico, a través de un comunicado del Comité de Moléculas Nuevas (CMN). Dicha postura, es el primer paso para que Abdala sea autorizada, para uso de emergencia, en nuestro país, lo cual la convertiría en la octava vacuna en ser utilizada para inmunizar a la sociedad mexicana.

México y Jamaica están interesados en adquirirla. Irán, Vietnam y Argentina, a su vez, buscan producirla.

¿Cuál es la eficacia de la vacuna Abdala?

La OPS notificó que luego de recibir la segunda dosis, Abdala otorga un 65.6% de eficacia, más alta todavía que la ofrecida por CoronaVac de Sinovac (50.7%).

De acuerdo con la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), de Cuba, esta vacuna alcanza una efectividad superior al 92%, después de administrar una tercera dosis del preparado.

La técnica que usaron los científicos para su fabricación se enfocó en los inmunógenos tradicionales, que recurren a una parte de la proteína del SARS-CoV-2 para desarrollar la reacción inmunitaria.

"Es elaborada con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2", detalla el informe del CMN.

Una de sus ventajas, es que este tipo de tratamiento no requiere de altas temperaturas para ser refrigerados, a diferencia de lo que ocurre con las vacunas de ARNm como la de Pfizer y Moderna.

¿Qué sabemos de Soberana 02, candidata a vacuna antiCovid?

De acuerdo con Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto de Vacunas Finlay estatal donde se creó la vacuna Soberana 02, señaló que esta es la única vacuna -hasta ahora disponible- que no sigue la metodología de adenovirus (vector viral) o ARN mensajero (ARNm).

En cambio, es una "vacuna conjugada" que combina dos tipos de antígenos -uno de potencialidad débil y otro fuerte- para asegurar una respuesta inmune vigorosa.

Para obtener esta fórmula, el científico -en una publicación de "Nature"- detalló que unieron fragmentos de la proteína de pico del coronavirus, a una forma desactivada de la toxina del tétanos, ya que este antígeno tiene la capacidad de estimular la producción de células inmunes y anticuerpos.