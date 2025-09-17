ABM se une a reunión clave con autoridades de EU y México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que participará este jueves en uno de los encuentros con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y autoridades financieras mexicanas, en el marco de la visita de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de ese país.

"Para la ABM esta visita es una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas y reiterar nuestra disposición para trabajar de manera más cercana con las autoridades de ambos países", destacó la ABM.

Por la mañana, el Departamento del Tesoro informó que Hurley sostendrá reuniones con funcionarios del gobierno mexicano y representantes del sector financiero para abordar temas relacionados con el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles.

La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por la Red de Delitos Financieros (FinCEN), que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de haber facilitado operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo. A raíz de estas acusaciones, CIBanco e Intercam han vendido gran parte de sus negocios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Tesoro subrayó que este será el primer viaje internacional de Hurley desde que asumió el cargo, lo que refleja el interés de la administración estadounidense en frenar las operaciones de los cárteles de la droga y el flujo de fentanilo hacia ese país. Reiteró además que no permitirá que las organizaciones criminales mexicanas tengan acceso al sistema financiero estadounidense.

A raíz de estas acusaciones, CIBanco e Intercam han vendido gran parte de sus negocios y siguen buscando en el mercado colocar los activos restantes.

Hace unos días el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo que la intervención que pesa sobre las tres instituciones señaladas está por concluir, además de que el proceso de venta se ha llevado a cabo de forma ordenada.

En tanto, para blindarse ante el escrutinio de las autoridades estadounidenses, las operaciones han contado con la asesoría de despachos internacionales. Multiva se apoyó en Sidley Austin para la compra del negocio fiduciario de CIBanco, mientras que Kapital Bank recurrió a K2 Integrity. En el caso de Bancoppel, que adquirió la cartera automotriz de CIBanco, no ha informado si contó con asesoría externa.

"Para asegurar el cumplimiento pleno de las regulaciones aplicables en Estados Unidos, contamos con el respaldo de asesores internacionales especializados, entre ellos la firma Sidley Austin. Esta firma ha desempeñado un papel clave en el asesoramiento regulatorio ante las autoridades estadounidenses en el marco de esta operación, y continuará brindando consultoría a Multiva en los próximos años", explicó Tamara Caballero, directora general de Multiva.