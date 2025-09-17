Mantienen cierre en tramo del bulevar Río Santiago

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que continúa el cierre a la circulación vehicular en un tramo del bulevar del Río Santiago.

"Encontrarás cierre de circulación vehicular en Río Santiago antes de puente Rubén Darío con dirección a Lomas", informó la corporación.

El tráfico está siendo canalizado hacia avenida Muñoz y Nereo Rodríguez Barragán, por lo que se pide que se atiendan las indicaciones de los oficiales en la zona.

"Toma tus precauciones, la carga vehicular en la zona es de consideración", señaló la SSPC.

