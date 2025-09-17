Abogado zacatecano niega tramitar amparos para hijos de AMLO

ZACATECAS, Zac., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald aclara que jamás ha solicitado ni tramitado ningún amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, ni las demás personas que se han mencionado en un supuesto documento que ha circulado a nivel nacional, por ende, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por los delitos de "usurpación o suplantación de identidad, falsificación de documentos y lo que resulte".

En entrevista, el joven abogado de 34 años de edad, dijo que hoy con sorpresa se enteró por los medios nacionales que a su persona se le adjudicó ser el abogado promovente de un amparo relacionado a los dos hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, situación que le ha preocupado mucho, porque nuevamente ha confirmado que "alguien está suplantando su identidad para realizar trámites judiciales en casos de personajes de mucho peso".

Lo anterior, debido a que no es la primera vez que se usa su nombre, porque existe el antecedente de que hace tres años que también se usó su nombre para un caso relacionado con el narcotraficante Caro Quintero.

Precisa que en la primera ocasión ni siquiera contaba con su cédula profesional, ya que apenas la obtuvo hace dos años y hasta entonces comenzó a litigar, sin embargo, en aquella vez no interpuso una denuncia penal, porque le dio miedo.

Agrega: "En esa ocasión supe que el recurso se interpuso en Chiapas, yo ni siquiera conozco Chiapas (...) Yo me asusté obviamente cuando vi que se estaba usando mi nombre, pero, esa vez no hice nada, porque se trataba de un personaje pesado en ese mundo, y pensé me puedo meter en problemas, no quiero problemas y lo dejé así pasar. Como ya fue extraditado, ya puedo hablar del tema".

Al analizar este primer caso, Rodríguez Smith Mac Donald cree que quizá se usurpó su identidad derivado de una ocasión en Zacatecas realizó un trámite para unos amparos de defensa de la detención de unos migrantes, en esa ocasión, le entregó una copia de su INE a una mujer que era de Chiapas.

"Si no denuncio, lo harán otra vez": abogado zacatecano víctima de usurpación

Desconoce si su nombre se ha usado para realizar otros trámites judiciales, porque también hoy se percata que su nombre es erróneo, al ponerlo como Francisco Javier cuando su nombre es Juan Francisco.

Insiste que le interesa que se esclarezca quiénes están usurpando su identidad: "Claro que todo esto me preocupa, tengo que hacer algo, parar todo esto y que se sepa la verdad. Vea mi despacho, es modesto. Yo apenas estoy empezando como abogado, si otra vez no hago nada, pueden volver hacerlo otra vez".

También aclara que el supuesto hotel que se menciona para recibir las notificaciones en la Ciudad de México no lo conoce, además de que le sorprende que se mencione que el documento no lleva firma, ya que él siempre firma todo documento, pero, también le sorprende que se haya autorizado ese trámite sin firma, ya que para todo se pide la Firma Electrónica Certificada, la Firel, que dice, él ya tiene, porque es un certificado digital que exigen y emite el Poder Judicial de la Federación de México para realizar los trámites judiciales en línea.

Desconoce si todo esto se trate de la "estrategia jurídica del amparo buscador" en el que se usen nombres para realizar trámites judiciales, porque, también se percata que se usó su nombre de manera errónea, ya que ve que en el documento se le menciona como Francisco Javier, cuando su nombre es Juan Francisco, pero, lo que sí tiene claro es que "todo parece que me usaron como conejillo de indias para este asunto y no sé con qué objetivo".