logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Abogados de G. García Luna apelaron sentencia

Por EFE

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Abogados de G. García Luna apelaron sentencia

Nueva York.- Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, apelaron este viernes la sentencia que cumple en EU por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso, entre estas que el tribunal "abusó" de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio.

García Luna, que ocupó el importante cargo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado en octubre del 2024 a 38 años de prisión además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses,

La apelación, un documento de 78 páginas y extensos anexos fue presentada el jueves y busca anular la condena o se ordene un nuevo juicio y se basa en cinco argumentos principales que incluyen además que enfrentó un proceso en el que se dio validez a testigos sin credibilidad que, afirman, hicieron declaraciones falsas, y además reclaman en la apelación la forma en que fueron valoradas las pruebas.

"La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente irrazonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia", señala el documento, presentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, de acuerdo con los medios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Autoridades rescatan a león sin garras en Nayarit
    Autoridades rescatan a león sin garras en Nayarit

    Autoridades rescatan a león sin garras en Nayarit

    SLP

    El Universal

    El felino presentaba lesiones y falta de garras, siendo rescatado en un predio agrícola de Ixtlán del Río.

    Sheinbaum pide que Cabeza de Vaca regrese lo robado
    Sheinbaum pide que Cabeza de Vaca regrese lo robado

    Sheinbaum pide que Cabeza de Vaca "regrese lo robado"

    SLP

    El Universal

    Recomendaciones clave para prevenir incendios en fiestas decembrinas
    Recomendaciones clave para prevenir incendios en fiestas decembrinas

    Recomendaciones clave para prevenir incendios en fiestas decembrinas

    SLP

    El Universal

    Consejos útiles para proteger tu hogar y seres queridos durante las celebraciones

    AICM refuerza apoyo a pasajeros durante vacaciones de invierno
    AICM refuerza apoyo a pasajeros durante vacaciones de invierno

    AICM refuerza apoyo a pasajeros durante vacaciones de invierno

    SLP

    El Universal

    El personal de seguridad del AICM brindará apoyo especial a adultos mayores, garantizando una experiencia segura y cómoda.