Abogados de G. García Luna apelaron sentencia

Nueva York.- Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, apelaron este viernes la sentencia que cumple en EU por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso, entre estas que el tribunal "abusó" de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio.

García Luna, que ocupó el importante cargo durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado en octubre del 2024 a 38 años de prisión además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses,

La apelación, un documento de 78 páginas y extensos anexos fue presentada el jueves y busca anular la condena o se ordene un nuevo juicio y se basa en cinco argumentos principales que incluyen además que enfrentó un proceso en el que se dio validez a testigos sin credibilidad que, afirman, hicieron declaraciones falsas, y además reclaman en la apelación la forma en que fueron valoradas las pruebas.

"La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente irrazonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia", señala el documento, presentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, de acuerdo con los medios.

