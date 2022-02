Abren carpeta de investigación por ataque a cámaras de C5 Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Tamaulipas informó que reforzarán las acciones de la Policía Estatal en coordinación con las fuerzas federales, y se solicitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado el inicio de una carpeta de investigación, para ubicar, detener y castigar a quienes atacaron las cámaras de videovigilancia del C-5, en cuatro municipios de la frontera.

Los ataques a las cámaras de videovigilancia ocurrió durante la noche del jueves y en las primeras horas del viernes, en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo.

Según los primeros informes, grupos criminales hicieron disparos contra cámaras de video vigilancia y utilizaron camiones contra los postes.

También existen reportes de que estos ataques coincidieron con la colocación de mantas en diversos puntos de Reynosa y Miguel Alemán, así como con la detención de un presunto líder criminal en la zona de la Ribereña.

La información oficial indica, que no se tienen registrados enfrentamientos -al menos no con autoridades-, ni víctimas, por lo cual se tiene certeza de que las detonaciones fueron las realizadas en contra de los equipos de video vigilancia.

---Ataque fue respuesta a operativo

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que el ataque a las cámaras de videovigilancia fue una respuesta a un operativo que se realizó.

"Las vandalizaron por operaciones que estamos llevando a cabo, no vamos a ceder un solo espacio", aseguró en una entrevista que ofreció este viernes en Ciudad Madero.

"Vamos a actuar con firmeza y determinación; en otras partes del país actúan de otra manera, no aquí en Tamaulipas, vamos a cuidar la seguridad de nuestro estado", advirtió García Cabeza de Vaca.

Reiteró que "eso fue una respuesta a un operativo que se hizo y por supuesto que tendremos una reunión el lunes con el Grupo de Coordinación allá en Reynosa".

Y advirtió: "Que no les quede la menor duda, mi política en materia de seguridad no ha cambiado, aquí no hay tregua, actuaremos con firmeza para garantizar la seguridad de las familias en Tamaulipas".