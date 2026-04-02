Abril inicia con 47 asesinatos en México: SSPC
Cecilia García Ramblas, activista en Guanajuato, fue secuestrada y asesinada por sujetos armados.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Abril inició con 47 asesinatos
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cometidos ayer en el país, según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La mayoría de las víctimas de homicidio doloso se registraron en los estados de Guanajuato, 5; Guerrero, 5; Veracruz, 4; Ciudad de México, 3; Colima, 3; Jalisco, 3; Nuevo León, 3; Estado de México, 2; Morelos, 2; Sonora, 2; Tabasco, 2; Tamaulipas, 2.
Entre la violencia homicida registrada el miércoles, destaca el hallazgo de siete cuerpos desmembrados sobre la carretera Tlapa-Olinalá, en la región de la montaña de Guerrero.
Sin embargo, en el conteo diario de víctimas sólo se registraron cinco asesinatos en dicho estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, hija del senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a sucederla en el cargo.
Cabe destacar que Guerrero registró en marzo pasado un repunte de 105 por ciento en las víctimas de este delito de alto impacto al pasar de 42 en febrero a 82 en marzo, de acuerdo con el informe preliminar de la SSPC.
En Guanajuato, fue asesinada Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo "Salamanca Unido, Buscando Desaparecidos", de madres buscadoras. Sujetos armados secuestraron a la activista y después la asesinaron.
Asimismo, en Veracruz, se reportó ayer el asesinato de José Antolín Montero Alpírez, médico y exdirector del Hospital Regional del municipio de Poza Rica.
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