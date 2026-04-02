Abril inicia con 47 asesinatos en México: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

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cometidos ayer en el país, según cifras preliminares del reporte diario de lay Protección Ciudadana (SSPC).La mayoría de lasdese registraron en los estados de, 5;, 5;, 4; Ciudad de México, 3; Colima, 3; Jalisco, 3; Nuevo León, 3; Estado de México, 2; Morelos, 2; Sonora, 2; Tabasco, 2; Tamaulipas, 2.Entre la violencia homicida registrada el miércoles, destaca el hallazgo desobre la, en ladeSin embargo, en el conteo diario desólo se registraronen dichopor la morenista, hija del senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a sucederla en el cargo.Cabe destacar queregistró en marzo pasado un repunte de 105 por ciento en lasde este delito de alto impacto al pasar de 42 en febrero a 82 en marzo, de acuerdo con elde la SSPC.En, fue asesinada, integrante del colectivo "Salamanca Unido, Buscando Desaparecidos", de madres buscadoras. Sujetos armados secuestraron a la activista y después la asesinaron.Asimismo, en, se reportó ayer el asesinato de, médico y exdirector del Hospital Regional del municipio de Poza Rica.