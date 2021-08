Abstencionismo, porque se acabó "cochinito" para votos: Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la baja participación en la consulta popular se debe a que a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador "se les acabó el cochinito" para comprar votos.

A través de un comunicado pidió no culpar al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como López Obrador nunca se equivoca, entonces la baja participación fue culpa del INE, o de los medios de comunicación o de 'los conservadores'. No, presidente, la responsabilidad es de usted y de su partido que no movilizaron gente a las urnas porque ya se les acabó 'el cochinito' que usaron el 6 de junio para comprar votos, y los grupos delictivos ya no operaron en esta ocasión", aseveró.

El líder del sol azteca dijo que también quedó demostrado que 93 por ciento de los electores "le dio la espalda a esa simulación, porque la ley se aplica, no se consulta".

Zambrano Grijalva consideró que los 528 millones de pesos que costó "ese inútil ejercicio" pudieron haberse destinado a comprar medicamentos para niñas y niños con cáncer o a satisfacer las demandas que se están haciendo en el sector salud ante esta nueva oleada de Covid-19.

"En todo caso, se evidenció que más de 10 millones de votos de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio fueron presionados y forzados por el crimen organizado", insistió.

El dirigente perredista reconoció el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), por cumplir con su responsabilidad "a pesar que lo denostaron y culparon por la baja participación al denunciar falta de difusión y de casillas especiales".