"Absurda, intención de juicio político a consejeros del INE"

Diputados de oposición calificaron como un "absurdo" la intención de Morena de llevar a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y adelantaron que no apoyarán la iniciativa. Incluso, líderes del Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron por no iniciar una "cacería de brujas".

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, dijo que los integrantes de Morena siguen buscando culpables por los resultados de la consulta, y aseguró que quien menos responsabilidad tiene y, por el contrario, se fortaleció es el INE.

"Son ocurrencias aleatorias, no acompañaríamos semejante absurdo. Se desaprovechó la consulta popular como un instrumento de la democracia, se desgastaron el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdió toda la ciudadanía, la que salió a votar y el 92 % que no lo hicimos para no avalar una simulación demagógica", expuso.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, irá por la remoción de Córdova Vianello y Murayama Rendón a través de un juicio político con base en presuntas pruebas que tienen en torno a la violación del reglamento interno del propio INE en el proceso de la consulta popular.

Al respecto, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Benjamín Robles Montoya, dijo que la 4T sí considera que el INE obstaculizó la consulta; no obstante, se pronunció por no iniciar una "cacería de brujas".

"Hubo muchos obstáculos por parte del INE para evitar la participación ciudadana en la consulta popular. No obstante, no creemos que haya que hacer una cacería de brujas por ello. Una nueva generación de reformas electorales es viable, sin embargo", dijo.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD, sostuvo que las amenazas de remoción de consejeros y las críticas del presidente López Obrador contra el INE "no son más que un pretexto de Morena y el Presidente para vulnerar la autonomía del instituto y apoderarse del control de la organización de las elecciones".

Señaló que, a pesar de las descalificaciones y las limitaciones presupuestales, el INE sacó adelante la organización de la consulta y cumplió con su responsabilidad.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, evitó pronunciarse al respecto, bajo el argumento de que "necesito ponerlo a consideración de mi partido para ofrecer una postura".