Abuelitos empacadores protestan en el Zócalo capitalino

Un grupo de aproximadamente 200 adultos mayores se manifestaron en contra de la decisión de Walmart de no dejarlos volver a trabajar como empacadores en sus tiendas.

Con pancartas y gritando consignas como "Walmart traidor" llegaron a Palacio Nacional, luego de recorrer algunas calles aledañas.

Afuera del edificio en el que atiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, piden su intervención y es que, comentaron a EL UNIVERSAL, son más de 3 mil 500 los adultos mayores afectados.

"Señor presidente el Estado de México le pide su apoyo pata seguir trabajando", "Somos empacadores voluntarios que necesitamos seguir trabajando", se leen en algunas de sus pancartas.

--Trabajo de empacadores peligra para adultos mayores en CDMX

Cadenas de supermercados negaron la entrada a las personas mayores, tras la prohibición de uso de bolsas de plástico y las restricciones sanitarias.

La pandemia de coronavirus y cambios en los hábitos de los consumidores hacen peligrar una vieja práctica que permite a los ancianos ganarse algún dinero; la de poner en bolsas los comestibles que la gente compra en los supermercados.

Se esperaba que las personas mayores de 60 años pudieran reanudar esa actividad ahora que se están levantando algunas restricciones, pero Walmart, la cadena de supermercados más grande del país, dijo que por ahora no les permitirá volver.

Explicó que la prohibición del uso de bolsas de plástico y la pandemia hacen que la gente no quiera que otros toquen sus comestibles.

"Derivado precisamente de la contingencia sanitaria, hemos observado que nuestros clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran", dijo la cadena en un comunicado. "Aunado a esto, conforme a la legislación aplicable, hemos dejado de otorgar bolsas de plástico de un solo uso, en apoyo al cuidado del medio ambiente, por lo que nuestros clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida".