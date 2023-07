Abuelos exigen les entreguen a hijo de padres agresores de maestra

A-AA+

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx, julio 20 (EL UNIVERSAL).- "Llevamos muchas horas sin saber si mi nieto ya comió, no sabemos nada de él, lo tienen incomunicado como si fuera un delincuente", afirmaron con lágrimas las abuelas y abuelos de Cristopher , cuyos padres están detenidos en el Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense, por el delito de cohecho, luego de que fueron captados en un video agrediendo a una profesora.

"Sabemos que mi nuera y mi hijo cometieron un delito, ¿pero el niño que culpa tiene?", afirmó Mariana Rodríguez y José Alberto Hernández, así como Cecilia Espinosa y Fidel, abuelos paternos y maternos del Niño de tres años de edad.

Los abuelos acudieron nuevamente al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía mexiquense en Cuautitlán Izcalli, de donde "ayer nos sacaron", al insistir que querían ver a su nieto.

"Él no es un delincuente": abuela paterna

El niño "está incomunicado, él no es un delincuente, ni es responsable de lo qué hicieron sus hijos ", reiteró Mariana.

En el Centro de Justicia "nos dijeron que ahí no daban de comer, por lo que ayer le llevamos quesadillas de queso y un plátano y es lo último que supimos que comió, afirmó la abuela paterna.

Personal de la Fiscalía entre ellos

"Jazmín Sámano nos sacó dijo que no nos iban dar" más información ni a mi nieto", pese a que

"ya cumplimos con todo el trámite y certificación para demostrar que somos su Red de apoyo", reiteraron los abuelos.

"No sabemos si Cristopher sigue aquí o ya lo trasladaron al DIF de Toluca, sin nuestro consentimiento", reiteraron los abuelos.