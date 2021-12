Acalorado debate entre Germán Martínez y Monreal en última sesión

Entre acusaciones de insultos, traiciones y exclusión concluyó el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, en un acalorado debate generado por la designación de los senadores que integrarán la Comisión Permanente.

Cuando parecía que la sesión terminaría sin sobresaltos, el coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, subió a tribuna para reclamar que no fue convocado por la Junta de Coordinación Política para firmar el acuerdo sobre la integración de la Permanente, órgano del que fue excluida su bancada.

El legislador denunció que se vulneró el derecho que tienen las minorías a tener representación en los distintos órganos en los que participan, por lo que adelantó que impugnará dicho acuerdo, y arremetió contra el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a quien acusó de carecer de estatura política para honrar su palabra.

"Quédense con su palabra dada, si no hay acuerdos, y vamos a la confrontación de ideas sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos", denunció.

En respuesta, el senador Ricardo Monreal recordó que el fue el principal impulsor del reconocimiento al Grupo Plural por lo que advirtió que no acepta las descalificaciones a su persona.

"No se vale que con alegatos totalmente frívolos pongan en tela de duda mi palabra y mi acción. Eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada, y aunque me desee quien lo dijo, que no voy a llegar a donde esté, eso no es un asunto de él, va a ser la gente la que decida. Y voy a luchar a pesar de él, y a pesar de esta actitud, que no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco porque siempre honrado mi palabra", subrayó.

Monreal Ávila habló por primera vez en tribuna de su aspiración de ser Presidente de la República y reprochó a Germán Martínez que lo descalifique.

"No me meto a los insultos, ni me meto a las descalificaciones. Podría con el tiempo demostrarles que tengo la capacidad para ser Presidente de la República, pero no es el momento, no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita, pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta sino hasta que la convocatoria se expida", enfatizó.

El presidente de la Jucopo remarcó que no procede el reclamo de Germán Martínez, ya que el acuerdo que dio vida al Grupo Plural en ninguna parte habla de integrarlos a los órganos del Senado.

El debate concluyó con un respaldo del grupo parlamentario de Morena a su líder Ricardo Monreal con gritos de "¡¡Presidente, presidente!!".

Al final, el pleno del Senado aprobó la integración de la Comisión Permanente:

Por Morena, los senadores Olga Sánchez Cordero, Eduardo Ramírez Aquilar, Verónica Camino Farjat, Sergio Pérez Flores Lilia Margarita Valdez, Daniel Gutiérrez Castoreña, María Celeste Sánchez y Raúl Elenes Angulo.

Por el PAN, Julen Rementería, Estrella Rojas Loreto y José Alfredo Botello; por el PRI, Nuvia Mayorga Delgado y Ángel García Yáñez; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde; Geovanna del Carmen Bañuelos, del Partido del Trabajo; Elizabeth Ávila Vázquez, del Partido Encuentro Social; y Miguel Ángel Mancera, del PRD.