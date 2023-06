Acaparadores de tierra se van a topar con pared: Adán Augusto López

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL). - Ante integrantes de los pueblos originarios mixtecos, triquis, nahuas, tarascos, mayos y zapotecos asentados en San Quintín, Baja California, donde laboran en su mayoría como jornaleros agrícolas, Adán Augusto López Hernández aseguró que se acabó el tiempo de la explotación a los trabajadores agrícolas.

En este marco, al continuar sus recorridos por todo el país, advirtió que los acaparadores de tierra aquí "se van a topar con pared. Va a haber justicia para los jornaleros en todo el país".

"No ha terminado esta batalla porque no es fácil, los grandes acaparadores de tierra todavía piensan que México sigue siendo de ellos y que pueden seguir abusando del oprimido y el olvidado, pero se van a topar con pared porque este México ya cambió y ahora manda el pueblo de México, mandan ustedes", expresó.

El político tabasqueño anunció que en dos o tres semanas enviará a San Quintín un equipo de abogados especialistas para ayudarlos en sus trámites de regularización de sus tierras, así como a un abogado laboral que los asesore en lo relativo al cobro de sus utilidades, porque son de los pocos trabajadores en el país que no reciben este beneficio.

En el décimo primer día de recorrido, el exsecretario de Gobernación adelantó que el próximo lunes 3 de julio presentará públicamente su reporte de gastos correspondientes a la segunda semana de recorrido nacional para difundir qué es la Cuarta Transformación, y recordó que el gasto en los primeros siete días fue de 395 mil 683 pesos, recursos que salieron de sus propios ahorros.

En la Asamblea informativa que encabezó en el parque público Benito Juárez, calificó de "mentirosos" a los opositores que aseguran que los Programas Sociales se van a terminar cuando llegue a su conclusión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que esperen sentados. Van a seguir y serán robustecidos la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, habrá más becas para los jóvenes, Sembrando Vida, porque se va a poyar más a la gente del campo. No se van a acabar porque gracias al presidente López Obrador, ahora todos ellos son una obligación constitucional", subrayó.