Accidente en hospital no debió ni deberá volver a suceder: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que desde el día de ayer se realiza una investigación a fondo sobre el accidente ocurrido en el Hospital General de Zona No. 18 donde falleció una menor de 6 años.

A través de un comunicado, Robledo Aburto señaló que colabora con las autoridades responsables y que será absolutamente transparente con los resultados de las investigaciones.

"Expresamos nuevamente nuestras sinceras y sensibles condolencias a los familiares de la menor; hechos que no debieron ni deberán volver a suceder", mencionó.

Por último, comentó que la familia de la pequeña tiene y tendrá completo acompañamiento y apoyo durante el proceso.

El pasado 9 de julio, una pequeña de 6 años ingresó al hospital del IMSS para ser atendida por dengue, "con síntomas de alarma".

Al ser trasladada a bordo de una camilla, esta no ingresó adecuadamente al ascensor y éste se puso en marcha hacia el segundo piso, sin cerrar sus puertas, por lo cual la niña quedó prensada al subir el elevador.

Por los hechos, una persona identificada como Víctor fue detenida. Le será imputado el delito de homicidio culposo.