A-AA+

Acciones a favor de grupos vulnerables no son moneda de cambio: TEPJF



Lunes, 10 de abril de 2023 22:11 | Información General | TEPJF-DISCRIMINACION



CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL). - El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que las acciones afirmativas en favor de las mujeres y grupos vulnerables no son "moneda de cambio por votos", ante la próxima discusión de la reforma impulsada en la Cámara de Diputados para limitar sus facultades en esta materia.

Durante el Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral, resaltó la importancia de las acciones afirmativas para lograr paridad en gubernaturas e inclusión en la representación en el Congreso.

"Me parece que esto, esta iniciativa no puede tomarse a la ligera porque de alguna manera expresa lo que los representantes populares tienen como programa político respecto a la consolidación de los avances democráticos o las garantías para la mayor protección de los derechos fundamentales que han tenido lugar en los tribunales", expuso.

El magistrado presidente subrayó que esta reforma constitucional debe discutirse con mesas de análisis, además de que sería deseable que se realice un parlamento abierto en la Cámara de Diputados.

Advirtió que la reforma impediría que el Poder Ejecutivo establezca acciones afirmativas en el ámbito político tratándose de su gabinete, pero tampoco lo podría hacer un Congreso Estatal o las autoridades electorales a nivel estatal, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso el establecer acciones afirmativas tratándose de grupos vulnerables.

"Los programas sociales no son moneda de cambio por votos y tampoco lo son las acciones afirmativas. Se trata de auténticos derechos sociales, indispensables si aspiramos a una igualdad sustantiva y a una democracia incluyente y de calidad", manifestó.

Rodríguez Mondragón recordó que Tribunal Electoral, así como las autoridades electorales administrativas, tanto federales como locales, han tenido que responder ante la omisión de los congresos estatales y federal para promover con mecanismos efectivos para la igualdad en el acceso a cargos públicos.

Estas acciones, dijo, también se han implementado otros grupos en situación de vulnerabilidad que han exigido poner cuotas de postulación que los lleven a una efectiva representación e integración en los congresos.

Por ejemplo, mencionó que se ha establecido la jurisprudencia y después se legisló que las candidaturas tenían que estar integradas por personas del mismo sexo para que los hombres no sustituyeran, no suplieran a propietarias mujeres

"La postulación hoy en día es paritaria en el total de las candidaturas de un partido político al Congreso Federal y los congresos locales. Sin embargo, esto por decisiones del Tribunal, también se ha extendido a lo que llamamos paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos", apuntó.

El magistrado puntualizó que las acciones afirmativas son temporales, es decir, que tienen efectos sólo para la elección en la que se implementan.

En la elección de 2021, recordó, hubo 50 cuotas por acción afirmativa, lo que permitió que se postularan 442 fórmulas de grupos en situación de vulnerabilidad, y se eligió a 65 integrantes de esos grupos; de estos, 36 son de comunidades indígenas.