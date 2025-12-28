Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas, 36 de ellas hospitalizadas y cinco de gravedad, tras el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, informó la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la dependencia, 139 personas se encuentran fuera de peligro, mientras que las personas lesionadas reciben atención médica, principalmente en hospitales de la región.

"Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", indicó la Semar en un comunicado.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que mantiene acciones de atención con responsabilidad, transparencia y apego a la ley. Para las labores de búsqueda y auxilio se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Previamente, la institución había reportado solo 20 personas lesionadas, cifra que fue actualizada conforme avanzaron las labores de atención.

Comunicado SeMAR

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó que se inició una investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal y autoridades federales y estatales.

En un primer reporte, la Semar detalló que el evento ferroviario ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, sobre la Línea Z, donde viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

La Línea Z, inaugurada en 2023, conecta Veracruz con Salina Cruz, Oaxaca , y cuenta con 212 kilómetros de extensión, formando parte del proyecto interoceánico que busca unir el océano Atlántico con el Pacífico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en redes sociales que giró instrucciones para que autoridades federales se trasladen al lugar y atiendan de manera directa a las familias afectadas.