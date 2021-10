Actué de manera íntegra: Ebrad

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que cuando fue jefe de Gobierno (2006-2012) y se construyó la Línea 12 del Metro —que se desplomó en el tramo de Olivos a Tezonco, con la muerte de 26 personas— actuó de manera profesional, íntegra, y cumplió con su deber: "Hice lo que tenía que hacer", de lo contrario no podría dar la cara, dijo.

"Hice lo que tenía que hacer; si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra (...) ¿Cómo me siento? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer", expresó.

En conferencia de prensa y luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) iniciara un proceso contra 10 exfuncionarios por la caída de la trabe, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que era difícil que el jefe de Gobierno pudiera supervisar personalmente si se soldó o si pusieron pernos de manera correcta en la obra, por lo que recordó que se creó el Proyecto Metro —cuyo titular era Enrique Horcasitas—, que tenía autonomía financiera y técnica.

Incluso, recordó que especialistas del IPN y UNAM participaron en la supervisión.

El canciller evitó opinar sobre los procesos que enfrentarán los exfuncionarios, pues indicó que se defenderán y recordó que muchos ya ganaron juicios al Gobierno capitalino.

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "se quedaron con las ganas" quienes esperaban que la fiscalía capitalina imputara alguna responsabilidad a Marcelo Ebrard por el desplome de una de las trabes de la Línea 12.