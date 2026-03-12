logo pulso
Nacional

Acuerdan con Meta sobre violencia digital

Por El Universal

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Acuerdan con Meta sobre violencia digital

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de las Mujeres alcanzó un acuerdo voluntario con plataformas digitales para prevenir, atender y dar de baja las publicaciones que violentan a las mujeres en el entorno digital.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria explicó que el convenio —impulsado por la titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)— permitirá mantener comunicación permanente con las plataformas Meta, Google y TikTok a fin de atender denuncias y establecer protocolos de actuación.

Indicó que el objetivo es que, mediante estos mecanismos, las plataformas retiren imágenes y publicaciones que vulneren o violenten a mujeres, ante las distintas formas de agresión que se registran en espacios digitales, como la filtración de contenidos íntimos sin consentimiento o la generación de fotografías con inteligencia artificial (IA).

A partir de esta firma, se pondrá en marcha la colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido, sin comprometer la cadena de custodia digital, y desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles y de fácil consulta que permitan atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a mujeres.

