Acuerdo con EU fortalecerá forenses y búsqueda de desaparecidos: Encinas

Al detallar el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos en el marco de la reciente visita al país de la vicepresidenta Kamala Harris, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que la parte fundamental será el apoyo técnico en el tema de identificación genética y la capacitación correspondiente.

En entrevista, el funcionario remarcó la importancia de este convenio, ya que permitirá a México avanzar en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

"Se ha venido trabajando sobre este tema tiempo atrás con la intención de obtener asistencia técnica y cooperación con Estados Unidos con la identificación humana, va a ser una cooperación importante que no sólo es fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda sino también a los servicios forenses en los estados que son los que tienen en muchos casos un grave rezago".

Encinas Rodríguez informó que aún no hay un monto definido del presupuesto que entregará el gobierno del presidente Joe Biden a México como parte del acuerdo, aunque subrayó principalmente la importancia de la aportación en materia de capacitación técnica.

"Yo creo que va a ser una aportación importante, no solamente fortalecerá a la Comisión Nacional de Búsqueda o a las comisiones locales sino a los servicios forenses de los estados, quienes son quienes tienen lamentablemente muchos casos con graves rezagos. Yo creo que el tema de identificación genética va a ser la parte fundamental junto con la formación y capacitación de recursos humanos y desarrollo de la infraestructura", señaló.