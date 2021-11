Acuerdo de AMLO, una arbitrariedad grave: expertas

María Marván Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal, expresidentas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), advirtieron que el acuerdo presidencial para declarar como seguridad nacional a las obras de infraestructura del gobierno federal es gravísimo y que durante sus gestiones al frente del órgano garante nunca se toparon con una arbitrariedad de ese calado.

Entrevistadas por EL UNIVERSAL afirmaron que con el decreto "el gobierno [federal] se está poniendo del lado de la opacidad", y celebraron "que no haya ganado el temor" y que los actuales comisionados del Inai defiendan la transparencia a través de ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Nunca en mi presidencia vi algo de este tipo, es inédito e histórico, sí había diferendos con el gobierno, a veces le revocábamos la clasificación que habían hecho y a veces nos convencían de que ciertamente había elementos de seguridad nacional en algún documento, pero de ahí a una clasificación general para tantos rubros en un solo acuerdo, jamás", subrayó Marván Laborde, titular del Inai de 2002 a 2006, en el sexenio de Vicente Fox.

La experta recordó que el acuerdo permitirá reservar la información de obras de salud, carreteras, portuarias, hidráulicas e hídricas, entre otras: "Será muy difícil acceder a los documentos, porque por más que el Presidente en sus declaraciones diga que él ordenará que se dé acceso, pues si expidió un decreto diciendo que son de seguridad nacional, por lo tanto esos documentos se reservan", indicó.

Expuso que el acuerdo "carece de motivación y justificación, además de ser inconstitucional", por lo que hizo votos para que la Suprema Corte lo invalide.

"También pierden la obligación de hacer licitaciones y lo que va a pasar es que no sólo no se tendrá acceso a los documentos, sino que los procesos de compra van a ser naturalmente opacos", remarcó.

Peschard Mariscal lamentó que se pretenda, de un plumazo, borrar la rendición de cuentas: "El gobierno claramente se está poniendo del lado de la opacidad, es un acto que se puede calificar como de muy amplia opacidad, y eso puede servir para encubrir corrupción", advirtió.

Explicó que si no hay transparencia será muy difícil que la ciudadanía sepa en qué se está gastando y por qué se invierte el recurso del erario, "entonces, esto puede ser un espacio de protección para actos de corrupción".

Quien fue presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 2009 a 2013, en la administración de Felipe Calderón, habló una de las confrontaciones que tuvo con esa administración.

"Recuerdo que tuvimos fuertes diferencias cuando pedimos transparentar la cancelación de créditos fiscales, porque fue un mandato por el que se dejaba de cobrar impuestos a una parte de la población y a las empresas, también hubo confrontación cuando abrimos los fideicomisos, pero eran diferencias, nunca vimos un acto de esta magnitud tan abierta a la opacidad y que se extiende a tantos ámbitos de la administración pública", aseveró.

Agregó que la transparencia es un tema que regularmente incomoda al poder "porque les gusta mantener bajo secreto parte de sus decisiones", pero el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes, rebasa todo lo antes visto.

Celebró que los comisionados del Inai, "por encima de sus temores", decidieran interponer una controversia constitucional: "El gran problema aquí es que están permanentemente señalados por el gobierno como dispendiosos, inútiles, como que la transparencia no sirve para nada, y después de todo ese discurso que va denostando y deteriorando la imagen del institución, lo más normal que podría haber sucedido, lo lógico, es que se sintieran amenazados y atemorizados, pero no fue así, por eso yo celebró que no haya ganado el temor y que hayan dicho: 'Esto es algo que es inaceptable, y vamos a frenarlo'", sentenció.