Acusa AMLO que algunos gobernadores "se metieron" en elección de 2018

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la pasada elección para elegir legisladores locales, todos los gobernadores "se metieron" y hubo "carro completo" para el partido de los mandatarios locales.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el único gobernador que no intervino en esa elección fue el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

"Todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos. Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo, hubo elección de legisladores locales y aún en que los congresos locales en el que se revisa la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo no intervino, y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema pero se lo reconocí", dijo el mandatario.

"En las otras elecciones se metieron los gobernadores, pero ya eso no va a volver a suceder", aclaró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que hubo "carro completo" para el partido de los gobernadores, pues señalo que no perdieron ni un solo distrito "como era antes".