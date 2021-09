Acusa Morena a INE de actuar de forma dolosa; anuncia apelación

Luego que el INE aprobó sancionar con más de 4.5 millones de pesos a Morena por el descuento ilegal que realizó el municipio de Texcoco para triangular recursos a la campaña de la entonces alcaldesa con licencia y candidata a diputada, Delfina Gómez, Morena acusó al organismo electoral de actuar de forma dolosa y parcial en su contra, por lo que anunció que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un breve comunicado difundido la tarde de este viernes, Morena afirmó que no existe ningún vinculo con el Grupo Acción Política (GAP) -al que pertenece la ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) -a donde el INE concluyó que fue a parar el descuento del 10% que se hizo al salario a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.

El partido acusó que la investigación hecha por el Instituto estuvo llena de irregularidades, las cuales, indicó, arrojaron conclusiones excesivas e incongruentes.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) busca sancionar de forma dolosa a Morena, evidenciando una vez más su actuar parcial, pues la investigación que realizó estuvo llena de irregularidades, mismas que arrojaron conclusiones excesivas e incongruentes.

"La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización duró más de 4 años y aún así, no lograron acreditar sus acusaciones. Ya que, no existe vínculo entre Morena y el Grupo Acción Política (GAP)".

En el comunicado, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el INE simplemente retomó "la narrativa de mentiras y noticias falsas" de la oposición para sancionar a su movimiento y con ello "generar un escándalo mediático".

Morena aseguró que con esta decisión tomada por el INE "es tiempo" que los consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama "dejen de simular y se afilien al PRIAN", pues manifestó que "México requiere autoridades que defiendan la democracia y no solo los intereses de sus jefes, los partidos de la corrupción".