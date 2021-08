Acusa Morena a Samuel García de crear "mayoría ficticia" en Congreso de NL

El partido Morena de Nuevo León, acusó al gobernador electo Samuel García Sepúlveda y a Movimiento Ciudadano, de pretender armar con el PAN "una mayoría ficticia" al servicio del próximo gobierno en el Congreso local, luego que hace dos días la Sala Regional del TEPJF le quitó al partido guinda una diputación para asignarla al PAN, y este domingo cooptaron a la diputada María Guadalupe Guidi Kawas para que abandonara Morena y se sumara a la fracción del partido naranja en la legislatura que entrará en funciones el primero de septiembre.

Con esas acciones, según Morena, el PAN subió de 15 a 16 diputaciones (aunque este movimiento está sujeto a revisión por la Sala Superior del TEPJF), mientras MC pasó de cinco a seis integrantes, lo que permitiría que ambos partidos unidos pasaran de 20 a 22 votos en el Congreso local, es decir la mitad más una de los votos en una legislatura de 42 integrantes, sin necesidad de negociar con otros partidos para sacar adelante reformas, acuerdos o leyes no constitucionales.

Por lo anterior, Lorelei Hernández, delegada en funciones de presidenta estatal y Anylú Bendición Hernández, coordinadora de la próxima bancada morenista, expusieron que hay una complicidad entre MC y el PAN para formar una mayoría ficticia a favor de Samuel García, tras la cooptación de Guidi Kawas y que "con artilugios legales" intentan arrebatar a Morena la diputación que ganó con votos Jessica Elodia Martínez.

Viridiana Lorelei Hernández, consideraron una traición al pueblo de Nuevo León la decisión de Guidi Kawas de abandonar al partido por el que solicitó el voto para los comicios del pasado seis de junio.

"Movimiento Ciudadano y el PAN están construyendo una mayoría ficticia y atentando contra la representatividad de morena en el Congreso Local. Buscan restarle diputados a Morena e incurren en prácticas de la vieja política al coaccionar la voluntad de legisladores para integrarlos como aliados", dijo la dirigente del partido guinda.

Atribuyó estas acciones de MC y el PAN a que Morena les estorba en sus pactos. "Pero defenderemos la voluntad popular y la proporcionalidad de diputados que le corresponden al partido, señaló Lorelei Hernández.

Agregó que este tipo de situaciones no amedrentarán la lucha democrática a favor de la transformación, pues MC y el PAN "demuestran que son lo mismo" y que mienten cuando dicen que harán política de manera distinta como prometieron en campaña, los candidatos de MC.

En tanto Anylú Bendición Hernández declaró que por la misma razón quieren "sacar a la mala" del Congreso a Jessica Elodia Martínez, entregando su diputación al panista Fernando Adame Doria.

"Les estorbamos en sus cochupos, Morena es el único partido que representará al pueblo de Nuevo León y no a los intereses de unos cuantos", dijo la coordinadora de la próxima bancada de Morena.

"Lamento mucho que el gobernador electo no haya seguido el ejemplo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos llamó a respetar la voluntad del pueblo de Nuevo León, él (Samuel García) está haciendo lo contrario enchuecando al Congreso desde ahorita", concluyó Bendición Hernández.