Acusaciones contra Cabeza de Vaca son distracción del gobierno: grupo parlamentario del PAN

De "una distracción" que está utilizando el gobierno federal, calificó el grupo parlamentario del PAN, as acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo parlamentario opinaron que el proceso para desaforar al mandatario estatal que demandó la FGR es un intento por desprestigiar a la oposición en el marco del proceso electoral de junio próximo.

"Se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes que no se ha dejado manipular", sostuvo el coordinador en funciones, Erandi Bermúdez Méndez.

"Son patadas de ahogado que evidencian su desesperación por distraer a toda costa la atención de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación", insistió.

"Este régimen castiga opositores, pero brinda impunidad a sus defensores. Que les quede muy claro: en Acción Nacional no nos vamos a detener ni por su cacería de brujas. Seguiremos señalando la ineptitud, ocurrencias y corrupción de este gobierno", acusó.