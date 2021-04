Acusan a Ruiz Massieu de servir a intereses de Salinas de Gortari

La senadora de Morena, Lucía Trasviña, acusó a la priista Claudia Ruiz Massieu, de servir desde la Cámara Alta a los intereses de su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Los ánimos se calentaron entre la morenista y la priista durante la sesión de las comisiones unidas de Anticorrupción y Justicia, cuando se desahogaba la comparecencia de Carlos Alberto Puga Bolio, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La senadora Trasviña elogió al candidato propuesto, a quien también agradeció por servir a la Cuarta Transformación. "Le voy a refrendar mi confianza en usted como ciudadano mexicano, que está dispuesto a servir a la Cuarta Transformación", expresó.

Claudia Ruiz Massieu intervino y le recordó a la legisladora por Baja California Sur que los funcionarios no sirven a un régimen, sino al país. "Nada más aclarando a quienes nos siguen por el Canal del Congreso, que no es servir a la Cuarta Trasformación sino al país, en un cargo que requiere imparcialidad", enfatizó.

La crítica molestó a Lucía Trasviña, quien de inmediato acusó a la priísta de servir a su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. "Tú sirves a Carlos Salinas de Gortari, el peor presidente...".

Al final, la idoneidad de Puga Bolio para el cargo propuesto fue avalada con 15 votos en pro y 12 en contra, a pesar de que la oposición denunció que no cumple con el perfil, además de que incurrir en un posible conflicto de interés.

Las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez y Nadia Navarro, comentaron que el aspirante no cumple los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo. En particular, Xóchitl Gálvez destacó que el compareciente registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las marcas AMLO y Peje.

Puga Bolio respondió que fue una decisión tomada por iniciativa propia, debido a la popularidad del presidente López Obrador y para que no se realizaran actos comerciales indebidos con esos apelativos.