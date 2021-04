Acusan al presidente del Comercam de buscar perpetuarse en cargo

Un grupo de productores de mezcal y maguey de Oaxaca acusaron a Hipócrates Nolasco Cancino de pretender reelegirse nuevamente como presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam).

De reelegirse, advirtieron, ampliaría su periodo tres años más con los que sumaría 12 años al frente de este organismo.

Actualmente, Hipócrates Nolasco lleva nueve años como presidente del Comercam, cuando el periodo establecido en sus procesos electivos sólo se contemplan de tres años.

"Por nueve años lo ha mantenido un puesto honorario que está estipulado con una duración de sólo tres años por periodo, manteniendo el consejo cautivo por tres periodos y bajo la excusa de la supuesta defensa de la categoría se ha perpetuado en la presidencia y junto con su cofradía de amigos y socios, se han convertido en auténticos terroristas de la industria, ya que se han servido de nuestro trabajo para enriquecerse; mientras que mantiene engorrosos y odiosos trámites, amedrentan a quienes se manifiestan contra ellos", expresó Nicolás Cruz García, productor de San Dionisio Ocotepec.

Exigieron que se convoque a la brevedad a una asamblea general ordinaria de asociados en los términos que se establecen en los estatutos y en la cual, se lleve a cabo la elección del nuevo consejo directivo del Comercam para el periodo 2021-2024.

Advirtieron que no van a aceptar que la asamblea convocada en la circular número 221 con fecha del 22 de abril se presente como legítima, ya que tiene la intención de cambiar los estatutos que rigen el organismo con el fin de "cubrir" la salida de la actual directiva que se ha caracterizado por su opacidad en el manejo interno y de recursos.

Además, dijeron, porque está "viciada" al enumerar delegados que desconocen el cómo, cuándo, dónde y por qué fueron nombrados como tales.

De la misma forma, exigieron que la actual directiva del Comercam haga pública el acta de asamblea de 2019 porque nadie sabe dónde está esa acta y qué acuerdos se tomaron y firmaron en ella.

Los productores pidieron la intervención de la justicia federal para que se garantice una asamblea democrática, limpia y transparente, así como un proceso de elección seguro para quienes participen en él.

"Invitamos a todos los asociados a que exijan ser tomados en cuenta y hagan valer su voz, ya que no podemos permitir que esta industria, nuestra industria, siga siendo el cuerno de la abundancia para unos cuantos, mientras que productores, comercializadores, magueyeros y todos los que formamos parte de la cadena productiva, batallamos para llevar el sustento a nuestros hogares", apuntó Nicolás Cruz.

La productora Anaí Nava aseguró que son 700 mezcaleros los que quieren elección porque Hipócrates Nolasco "sólo ha obtenido beneficios personales del Consejo Regulador del Mezcal por medio del trabajo y esfuerzo de los campesinos".

Los inconformes reiteraron que no debe permitirse que se postergue más el cambio de directiva del Comercam, porque después de nueve años Hipócrates Nolasco al frente del organismo, no sólo se necesita que se garantice una bebida de calidad, sino también que impulse a sus asociados y haga que los beneficios lleguen a quienes de verdad trabajan.