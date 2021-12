Acusan de negligencia al Tuzoofari tras canibalismo de leones

La falta de protocolos y negligencia de los responsables del zoológico Tuzoofari en Epazoyucan, Hidalgo, derivó en que un león blanco devorará a su cría recién nacida ante la mirada de visitantes que captaron los hechos.

La activista y presidenta de la Fundación Invictus, hospital veterinario para grandes felinos, Erika Ortigoza Vázquez, denunció la falta de trato digno y respetuoso y el incumplimiento de un plan de manejo para la vida silvestre, que derivó en que la leona gestante no fuera separada del león y compartieran el mismo habitáculo.

Resaltó que se inició una denuncia formal ante las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que inicien una investigación y se sancione de manera ejemplar esta negligencia.

"No se juzga a la naturaleza, no se está denunciando la conducta del león macho por devorar al cachorro o a la hembra por parir, es la falta de protocolos que deberían de tener éstos ejemplares", subrayó.

Lamentó que este zoológico haya incurrido en una clara negligencia, ya que la hembra que tiene un periodo de gestación de 110 días no haya sido separada a los tres meses del león y puesta en un cuarto de maternidad con el monitoreo necesario y no en exhibición como ocurrió.

Además cuestionó el objetivo de reproducir leones sino se cuenta con recursos económicos, materiales y humanos para su reproducción. Lamentó que en esos momentos no hubiera personal que atendiera el incidente.

"Personal de Tuzoofari dijo que el león lo hizo porque se espanto con la gente, pues justo eso se denuncia, ¿qué hacía esa área abierta?, ¿qué hacían esos ejemplares en exhibición en lugar de estar la hembra bajo monitoreo prenatal y post natal?", acusó.

Resaltó que los spot en Hidalgo son exhibirles de miseria y exigió una investigación de las autoridades a las condiciones de vida y seguridad que se tienen en el Tuzoofari.

Esto que sucedió con el león debe de ser tomado como un foco rojo a lo que pudiera ocurrir con los visitantes, por lo que es necesario que se esclarezca si hay un protocolo de incidencias en caso de fuga de alguna especie o si un visitante cae a un exhibido, resaltó.