Acusan presunta "manipulación" en expediente e investigación de L12

Los abogados defensores de 15 exfuncionarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, denunciaron una presunta "manipulación" en el expediente y la investigación para la resolución del caso de la Línea 12.

Además revelaron que posiblemente el asunto se perfila para procesar y enjuiciar a empleados de primer y segundo nivel, pero a ningún funcionario de relevancia.

Aseguran contar con pruebas contundentes que permitirían que la indagatoria se "venga abajo" al denunciar una serie de irregularidades en el proceso, adelantaron incluso, que en los siguientes días denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la empresa noruega de DNV y a la fiscal que lleva el caso por el delito de "corrupción en la procuración de justicia".

En conferencia de prensa el abogado, Gabriel Regino, refirió que la empresa noruega DNV es quien está haciendo la investigación del caso y no la Fiscalía Capitalina como debe ser, por lo que solicitarán la "nulidad del caso" una vez que sea judicializado.

Agregaron que denunciarán penalmente en Noruega a DNV por la "ausencia de ética de código interno".

De igual manera interpondrán otra queja en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos por fallas en el debido proceso de este caso.

El litigante dejó en claro que las quejas y denuncias no alcancen a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ni a la fiscal Ernestina Godoy, pues ambas funcionarias posiblemente son engañadas por sus subalternos.

"De momento tenemos indicios para sospechar que la empresa DNV es quien está encargada de la investigación y esa es una irregularidad, por eso la denuncia es contra la empresa y contra la Fiscal, es decir el Ministerio Público que lleva el caso".

"Creemos que tanto la jefa de Gobierno como la fiscal son engañadas por su propio personal, ellos no deben de saber lo que sucede, pero si los encargados de la investigación. Estoy seguro que Claudia Sheinbaum no sabe que la que lleva toda la investigación es DNV y no su Fiscalía", puntualizó el abogado, Gabriel Regino.