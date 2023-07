Acusan protagonismo político y burocracia en Segalmex y Sader

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Senadores de Morena y dirigentes campesinos acusaron que el "protagonismo político" y la burocracia al interior de dependencias como Segalmex y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) están frenando la entrega de millones de toneladas de fertilizantes en varios estados, lo que está poniendo en riesgo las siembras y la producción de frijol, maíz, trigo y otros granos básicos en el país.

"Es preocupante porque, de perderse las cosechas, se pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y la dependencia alimentaria se incrementa. Veremos que esto dará como resultado el incremento de las importaciones ante la escasez de maíz y frijol producidos en México, afectando severamente la autosuficiencia alimentaria nacional y por supuesto la soberanía alimentaria de nuestro país".

Aseveró el senador por Morena, José Narro Céspedes, quien señaló que aunque los programas dedicados a la producción en el campo "son muy buenos", desafortunadamente están siendo detenidos por "protagonismos políticos que no son parte y no representan el espíritu de la Cuarta Transformación".

Insistió en que los programas para incentivar la producción, como es el caso de producción para el bienestar y la distribución de fertilizantes, han sido detenidos por funcionarios debido a protagonismos políticos.

En ese sentido, denunció que pequeños productores y comunidades indígenas de todo el país, y particularmente en el estado de Zacatecas están en riesgo de perder la producción debido a la ausencia de fertilizantes e incentivos para el campo.

"El periodo óptimo para la distribución de fertilizantes es a finales de abril y principios de mayo ya que es el momento de inicio del ciclo primavera-verano, sin embargo, hasta el momento no han sido entregados", añadió Narro.

Acompañado de dirigentes de varios estados de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), puso como ejemplo el caso de Zacatecas donde aseguró que en tres ocasiones se ha pospuesto en la entrega de fertilizante.

"Los tiempos del campo no son los tiempos de la burocracia; es grave que tengamos a los pequeños productores rurales y las comunidades indígenas fuera de los programas para incentivar la producción", añadió.

Felipe Pinedo, integrante de la dirigencia de la CNPA, expuso que "el periodo de siembra de maíz se venció el 22 de julio y hasta la fecha, no se ha entregado el fertilizante. Hoy hacemos un llamado a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a Bienestar para que entreguen el fertilizante en tiempo a los pequeños productores del país porque debido a protagonismos políticos están poniendo en riesgos millones de hectáreas sembradas, así como la economía de diversas regiones del país", concluyó.