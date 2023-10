"Se tomaron algunos párrafos", dice Xóchitl sobre texto para titularse

Tras ser señalada por presuntamente haber plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el coordinador de vocerías de la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Xóchitl Gálvez usar comillas.

En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) explicó que obtuvo su título en la modalidad de "Experiencia Profesional", mismo que, dijo, se logra presentando casos prácticos que acrediten que se tiene experiencia en la ingeniería.Sostuvo que lo que ella presentó "fue un informe donde se toman algunos párrafos por ejemplo del Programa de Cambio Climático de gobierno, (pero) es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático, y algunas referencias técnicas de equipos muy específicas; hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son siete párrafos de 77 páginas donde lo importante es la experiencia profesional".Por lo anterior, Fernández Noroña le recomendó a Gálvez que use comillas si retoma partes de otras obras y que cite la fuente, para que no sea plagio."No hay ningún problema en que retomes parte de otras obras, sólo que se entrecomilla y se cita la fuente para que no sea plagio", escribió Fernández Noroña en su cuenta de X, antes Twitter.La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz negó que haya plagiado.También pidió que no la comparen con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, a quien también se le señaló por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura.