Acusan que se quedan sin agua en alcaldías de la CDMX donde perdió Morena

Diputados locales del PAN anunciaron que demandarán ante la Secretaría General de la Contraloría local a Rafael Carmona Paredes, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), "por cerrarle la llave a las Alcaldías que dejaron de ser 4T, como castigo desde el gobierno de Claudia Sheinbaum".

Así lo expresaron los panista Pablo Montes de Oca y el legislador electo por Álvaro Obregón y Cuajimalpa, Gonzalo Espina Miranda, quienes explicaron que vecinos de esas Alcaldías han reportado que no tienen agua, "curiosamente una semana después de la elección del 6 de junio y hasta la fecha", aseguraron. De acuerdo a los del blanquiazul, Carmona Paredes esta en Sacmex gestionar el valioso recurso hídrico, no para hacer política, "pues cada vez es más evidente que en las Alcaldías donde no gobierna su partido, continuamente deja sin agua a los vecinos, como ocurre constantemente en Benito Juárez", comentaron.

Por ello, informaron ya preparan una queja administrativa en su contra, la cual irá acompañada del malestar de los vecinos, "que reclaman agua de calidad y sin tantas interrupciones". Montes de Oca y Espina Morada declararon en Cuajimalpa, que hasta el momento hay 25 colonias sin el vital líquido, con el argumento de Sacmex, que está en reparación la Planta de Bombeo El Cartero, "pero siempre hay reparaciones y nunca pueden reparar nada", denunciaron.

Exigen frenar el acoso político de Sacmex Los vecinos de diversas colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán y Benito Juárez, entre otras, exigen frenar el acoso político de Sacmex en su contra, por el hecho de no haber votado por Morena en las pasadas elecciones.

"Que Claudia Sheinbaum valore la permanencia de Carmona Paredes en Sacmex o que le ponga un correctivo gubernamental, para que no atienda las solicitudes de Morena y mejor se ponga a atender las solicitudes vecinales, que para eso está", exigieron los panistas. Además, los legisladores adelantaron que darán cuenta a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, para que se revise si Sacmex y el Gobierno local transgreden las garantías de las personas al no dotarles de agua, denigrando a la Constitución capitalina.