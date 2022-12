Adán Augusto acepta debate con las "corcholatas" presidenciales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- "Cuando quieran, siempre y cuando no sea violatorio a la ley", aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre la posibilidad que las "corcholatas" presidenciales de Morena debatan sobre sus aspiraciones rumbo a 2024.

En breve entrevista, en Palacio Nacional, el encargado de la política interna del país señaló que los interesados en la confrontación de ideas deberían de poner fecha para el encuentro.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández dijo que si le entraba al debate de ideas, siempre y cuando no implique un acto anticipado de campaña.

En ese sentido, el titular de Gobernación dijo que son válidas las aspiraciones políticas del gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), quien se destacó para la elección presidencial de 2014.

"Está bien, es válido, está en su derecho, yo lo que puedo decir es que está en su derecho de aspirar".

Sobre la posibilidad de que la oposición presente ante Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Ejecutivo en materia electoral, López Hernández dijo que si pasan en el Senado, seguramente acudirán al máximo tribunal, pero sostuvo que la reforma electoral no tiene ninguna violación al texto constitucional.