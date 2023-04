Adán Augusto confía en análisis de Senado a minutas, sin violentar lo legislativo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, refirió que el Senado de la República todavía tiene tiempo para analizar y, en su caso, aprobar o desechar las minutas enviadas por la Cámara de Diputados sobre diversos temas que aprobó antes de clausurar el periodo ordinario de sesiones.

"Nosotros confiamos en que los senadores de la República analizarán primero en Comisiones las minutas que les ha enviado la Cámara de Diputados. Hay tiempo durante los días que restan a este periodo, sin violentar, como nunca lo hacen, este proceso legislativo, para que puedan dictaminar las comisiones y puedan ser discutidas en el pleno", dijo al encabezar la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El secretario de Gobernación añadió que en el caso de la designación de comisionados del Inai, todavía hay tiempo para que la realicen.

"Entiendo que, en el caso del nombramiento pendiente de comisionados del Inai, hay toda una ley; prevé un mecanismo de nombramientos o de cómo deben hacerse esos nombramientos. Creo que tienen tiempo, aún el Senado, para discutir ese y otros temas, y en todo caso aprobar o devolver a la Cámara de origen, por su facultad como Cámara revisora, las minutas que hoy tienen ahí", señaló.

El secretario de Gobernación sugirió a la oposición que lean las iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados, porque no hubo ninguna irregularidad en el proceso legislativo y confió en que el Senado las avale.

"Que lean las iniciativas y que fue lo que los legisladores aprobaron. Desde nuestro punto de vista no se violentó el proceso legislativo, declaró".

Este miércoles, la mayoría de Morena, PT y PVEM en San Lázaro aprobaron diversas reformas del presidente López Obrador con las que desmantelaron al Conacyt; a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, además le dieron a la SFP la facultad de contratar bienes y servicios del gobierno, que antes tenía Hacienda.

López Hernández dijo que de las iniciativas aprobadas, todas llevaron una ruta legislativa.

"Cuando se trata de iniciativas de los diputados, hay dispensas de trámites y pueden pasar directamente al pleno (...) Algunas de las que se aprobaron fueron presentadas de manera directa por los legisladores", refirió el titular de Gobernación.

Señaló que en el caso de la Ley de Ciencia y Tecnología, que sustituye al Conacyt por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se discutió en comisiones y luego en el pleno.

"No vemos ninguna irregularidad en el trámite legislativo, esperamos que en las próximas sesiones el Senado pueda aprobarlas", mencionó.