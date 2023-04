Adán Augusto descarta que cambios a Ley Minera desvirtúen proyecto de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, descartó que los cambios a la Ley Minera, hechos por la Cámara de Diputados y que eleva a 80 años el tiempo de concesiones, desvirtúen el proyecto original del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es una iniciativa que fue objeto de un ajuste, después de análisis entre los legisladores y actores interesados, antes eran prácticamente a perpetuidad, hay concesiones de minas que tienen más de 175 años, ahora comienza a regularse la actividad, seguramente en los próximos años tocará ir adecuando la ley para ajustar los términos de la concesión", dijo Adán Augusto López al encabezar la mañanera de López Obrador, quien se recupera de Covi-19.

En Palacio Nacional, el secretario de Gobernación destacó que este gobierno ha cumplido con el compromiso de no otorgar ni un solo permiso para la explotación minera.

"Segundo, el litio, mineral estratégico, es ya propiedad de la nación y es la nación quien lo explotara en beneficio del pueblo de México y que ya no haya disparidad, la minería lleva el uso o abuso de la disponibilidad del recurso hídrico y queda plenamente regulado", mencionó.

Explicó que se modificó la duración para que no hubiese disparidad entre la concesión minera y la concesión de agua, y como una obligación que ahora sí deberá ser medido el consumo para uso minero.

"La autoridad determinará cuando haya necesidad de disponibilidad total del acuífero para uso humano", indicó.

Añadió que las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Gobernación, así como la Consejería Jurídica, tuvieron reuniones con integrantes de la Cámara Minera o representantes de otros grupos para escuchar sus inquietudes.

"Lo más importante que contiene la iniciativa es que se le quita el carácter de preferente a la actividad minera, se le pone un freno a la actividad minera. Ahora se le da preferencia al derecho humano al agua y los legisladores atendieron las recomendaciones que presentaron las diversas partes", señaló.

Dijo que en el caso de las concesiones de agua para uso de la actividad minera, no podría haber una disparidad entre 15, 30 o 50 años de duración de una concesión para explotación de una mina y cinco años para la explotación de agua.

"Se hizo en esas conversiones, se acordó que en el caso de la actividad minera la primera concesión tendrá un plazo de 30 años con derecho a una prórroga con 25 años más, y tiene una tercera opción la empresa minera o el concesionario, y a la tercera prórroga de participar a una subasta y si iguala a los otros, tendrá derecho preferente", destacó López Hernández.